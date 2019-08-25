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ROK, ekranlara döndüğü gün kovuldu

Canlı yayında Boşnaklara yönelik iğrenç sözleriyle kamuoyunun sert tepkisiyle BeyazTv'de işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı geri dönüşünden bir gün sonra yeniden kovuldu.

ROK, ekranlara döndüğü gün kovuldu

Canlı yayında Boşnaklara yönelik iğrenç sözleriyle kamuoyunun sert tepkisiyle BeyazTv'de işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı geri dönüşünden bir gün sonra yeniden kovuldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 08:34
ROK, ekranlara döndüğü gün kovuldu

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'den kovuldu



Bir spor programında canlı yayında Boşnaklara yönelik berbat sözleriyle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın 21 ay sonra yeniden ekranlara dönme girişimi kısa sürdü. Skandal sözlerin sarfedildiği geceden tam 21 ay sonra Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara dönen Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişkisinin kesildiği belirtildi. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam itibarıyla Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yer almayacaktır" dedi.


Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü. Bu gelişmenin ardından Beyaz TV önünde protesto eylemi yapacak Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüler Platformu, Twitter hesabından eylemin iptal edildiğini ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

STK'LAR SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ahlak Gönüllüler Platformu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Camiamızın üstün gayretleri neticesinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişiği kesildi. Ahlak Gönüllüleri Platformu'nun bu akşam Beyaz TV önünde yapacağı protesto iptal edilmiş olup saat 21.00'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde basın açıklaması yapılacaktır." denildi.

OSMAN GÖKÇEK: ROK BEYAZ TV'DE YER ALMAYACAKTIR

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, MHP Millletvekili Saffet Sancaklı ve Rumeli sivil toplum kuruluşları ile görüşme yaptığını belirterek, "Yarın akşam itibarıyla Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yer almayacaktır" dedi.
 

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Son Güncelleme: 25.08.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
Saffet SancaklıDerin FutbolOsman GökçekRasim Ozan KütahyalıBeyaz Tv
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