Şahan Gökbakar sonunda isyan etti | Yardım istemeyeceğim

Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan yapılan müdahalelere devam ediliyor. Marmaris'te olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram hesabından sık sık canlı yayınlar yaparak yangınların kontrol altına alınabilmesi için yardım istiyor.

Marmaris'te villası bulunan Gökbakar'ı mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.

Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram’ından yanıt verdi:

“Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”