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Şahan'ın şirketine tatlıcılar tulumba yağdırdı

Recep İvedik filmlerinin son serisi ile milyonlarca kişinin kalbini çalmayı başaran Şahan Gökbakar'ın 'tulumba' paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi: Ofisine kilolarca tatlı yağdı

27 Aralık 2022 Salı 16:54
Şahan'ın şirketine tatlıcılar tulumba yağdırdı

Şahan'ın şirketine tatlıcılar tulumba yağdırdı


Önceki gece 'tatlı krizine' girerek sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Şahan Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi?" dedi. Ünlü komedyen paylaşımının ardından ofisine 30-40 kilo tulumba tatlısı geldiğini gördü.

Son günlerde 'Recep İvedik 7' filmiyle gündemde olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

Önceki gece 'tatlı krizine' giren komedyenin yaptığı paylaşım ise hayranlarını harekete geçirdi.

TULUMBA TATLISI İSTEDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda canının tulumba tatlısı istediğini söyleyen Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi? Çok iyi olur vallahi ya. Bu aralara kafamdan sadece tulumba tatlısı geçiyor. Hayırlar olsun" dedi.


"30-40 KİLO TULUMBA GELDİ, ARTIK YOLLAMAYIN"

Gökbakar'ın paylaşımının ardından birçok tatlıcıdan şirketine tulumba tatlısı yağdı.

Video yayınlayarak tatlı gönderen herkese teşekkür eden ünlü isim, "İstanbul'un en iyi tatlıcısı bana tulumba yollayabilir mi dedim. Bugün şölen yaşanıyor. Mükemmel bir ülke burası ya yemin ediyorum. Ofise tulumba yağıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiğinizi bir kere daha gösterdiniz. Burada 30-40 kilo tulumba oldu. Bu tulumba işi kontrolden çıktı. Gözünüzü seveyim daha yollamayın" dedi.

Son Güncelleme: 27.12.2022 16:56
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şahanRecep İvedikTulumbaTulumba Tatlısı
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