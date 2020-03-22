Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma

Sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı

22 Mart 2020 Pazar 16:17
Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma

Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma

   Sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı.Sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma açıldı.Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'ün de aralarında olduğu ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarında koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı’nın onayı olmadığı “No Attack” isimli ilacın reklamını yapmıştı. Sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İlk olarak Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabından, “Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk… Son zamanlarda, No Attack dediğim bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz” ifadeleriyle reklamını yaptığı ilacın web sitesinde de “yalan dolan mahallesi” adlı bir adresin olması dikkat çekiyor.

   İleri Haber'in aktardığına göre, reklamın sosyal medyada yaygınlaşmasının üzerine “yalan dolan mahallesi” adresini değiştiren ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberinin olmadığı ve Tarım Bakanlığı'nın onayladığı "Takviye Gıdalar" listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı. Ürünün fotoğraflarını kullandığı Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada "Ürün ile hiçbir ilgim yoktur. Bilginize" notunu paylaştı.

(Medyaradar)

Anahtar Kelimeler:
Sahte Ilaçşeyma SubaşıSeda SayanEbru AkelSeda Akgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Songül Karlı rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
Songül Karlı rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs moda sektörünü vurdu, çok sayıda defile iptal
Koronavirüs moda sektörünü vurdu, çok sayıda defile iptal
Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti
Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti
Burak Yeter'e İtalya'dan büyük ödül
Burak Yeter'e İtalya'dan büyük ödül
Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek
Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek
Ayşegül Aldinç | Almadığıma çok pişmanım
Ayşegül Aldinç | Almadığıma çok pişmanım
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  
Mabel Matiz seven kalplere söyledi
Mabel Matiz seven kalplere söyledi
Türk düşmanı Kardashian kendi gelmiyor, mum heykeli geliyor
Türk düşmanı Kardashian kendi gelmiyor, mum heykeli geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim