Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma

Sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı.Sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma açıldı.Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'ün de aralarında olduğu ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarında koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı’nın onayı olmadığı “No Attack” isimli ilacın reklamını yapmıştı. Sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlk olarak Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabından, “Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk… Son zamanlarda, No Attack dediğim bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz” ifadeleriyle reklamını yaptığı ilacın web sitesinde de “yalan dolan mahallesi” adlı bir adresin olması dikkat çekiyor.

İleri Haber'in aktardığına göre, reklamın sosyal medyada yaygınlaşmasının üzerine “yalan dolan mahallesi” adresini değiştiren ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberinin olmadığı ve Tarım Bakanlığı'nın onayladığı "Takviye Gıdalar" listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı. Ürünün fotoğraflarını kullandığı Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada "Ürün ile hiçbir ilgim yoktur. Bilginize" notunu paylaştı.

(Medyaradar)