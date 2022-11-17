Salise teyzenin Esra Erol hayali gerçek oldu



Yediden 70'e yüzbinlerce kişinin kalbinde taht kurmayı başaran Esra Erol, bugün Mersin'den kendisini görmeye gelen 78 yaşındaki Halise Teyze'yi ağırladı.

78 yaşındaki Salise teyzenin hayalini kızı gerçekleştirdi. En büyük hayali Esra Erol ile tanışmak olan Salise teyzeyi kızı Mersin’den İstanbul’a, “Esra Erol’da” stüdyosuna getirdi. Esra Erol, Salise teyzeyi stüdyoda ağırladı. Esra Erol ise buluşma anını sosyal medyadan şu notla paylaştı:

"Salise Teyzenin elindeki bastonuna rağmen Mersin'den kalkıp stüdyoya getiren sevgisi var ya, dünyalara bedel❤️