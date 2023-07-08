Sanatcı Özkan Uğur hayatını kaybetti!





Bir kuşağın hayatında unutulmaz şarkılara imza adan Mazhar Fuat Özkan'dan oluşan MFÖ grubu üyelerinden usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Lenf kanserini 3 kez yenen Uğur, 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

MFÖ grubunun üyelerinden usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti.

Lenf kanserini 3 kez yenen Uğur, 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Uğur'un ölümünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."