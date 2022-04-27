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Şarkıcı Anıl Özkan'ın Yeni Projesi Belli Oldu! Sevenlerine Müjdeyi Verdi

Almanya’da bir AVM’de görüntülenen Anıl Özkan, yeni programı hakkında “Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim.” dedi...

27 Nisan 2022 Çarşamba 13:50
Şarkıcı Anıl Özkan'ın Yeni Projesi Belli Oldu! Sevenlerine Müjdeyi Verdi

Almanya’da bir AVM’de görüntülenen Anıl Özkan, yeni programı hakkında “Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim.” dedi.

“İçinde stand-up olan, beni anlatan bir proje de hazırlamak istiyorum.” diye de ekledi.

Projeyi, Almanya’da çok tanınan bir kadın fenomenle partnerlik yaparak birlikte sunmayı planladıklarını belirtti.

Projenin, dijital platformlarda en çok sevilen ve izlenenler arasında yer almasını hedefleyen Anıl Özkan, projenin hakkında dijital platformda yayınlanacağı hakkında net bir bilgi vermedi. Her hafta farklı, sürpriz isimlerin katılacağı renkli bir müzik programı izleyicileri bekliyor. İlk etapta toplam 12 bölüm çekilmesi planlanan programın konukları da belli olmaya başladı. Bu projenin 4 yıldır planlanan bir çalışma olduğunu fakat COVID-19 çekimlerine başlayamadığını belirten şarkıcı Anıl Özkan, pandemi risklerinin azalmasını fırsata çevirip Haziran ayında çekimlere başlamayı planladığını sevenlerine duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Anıl Özkan
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