Şarkıcı Begüm Polat mest etti



Neşet Ertaş’ın 'Doyulur mu?' eserine bambaşka bir yorum katarak büyük bir hayran kitlesine kavuşan Begüm Polat, H1 Restoran’ın açılışında sahne aldı.

Güzel şarkıcı, sahne şovu ve performansıyla adeta rüştünü ispatladı. Geçmişten günümüze en sevilen hit parçaları seslendiren Polat, şarkılarıyla olduğu kadar danslarıyla da büyük beğeni topladı. 2 saati geçen sahne performansıyla herkesi mest eden şarkıcı, Bahçeşehir’de rüzgar gibi esti.

Sahne öncesi anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Polat, giydiği iddialı sahne kıyafetiyle de tam not aldı. Aşı sırasında olduğunu belirten Polat, “Pandemide konser vermeyi o kadar çok özledim ki, beni ilk sahnemde yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiniz” dedi.

KUĞU GİBİYDİ

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Polat’ın fotoğrafını sevenleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Genç şarkıcının bir takipçisi paylaşıma, "Kuğu gibi olmuşsunuz” yorumunu yaptı.