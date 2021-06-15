Şarkıcı Begüm Polat mest etti
Neşet Ertaş’ın 'Doyulur mu?' eserine bambaşka bir yorum katarak büyük bir hayran kitlesine kavuşan Begüm Polat, H1 Restoran’ın açılışında sahne aldı.
Sahne öncesi anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Polat, giydiği iddialı sahne kıyafetiyle de tam not aldı. Aşı sırasında olduğunu belirten Polat, “Pandemide konser vermeyi o kadar çok özledim ki, beni ilk sahnemde yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiniz” dedi.
KUĞU GİBİYDİ
Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Polat’ın fotoğrafını sevenleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Genç şarkıcının bir takipçisi paylaşıma, "Kuğu gibi olmuşsunuz” yorumunu yaptı.