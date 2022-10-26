Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

Son dakika haberine göre; mahkeme ünlü şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı. Şarkıcının avukatı Emek Emre, yasağa yönelik itirazda bulunmuş; kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:18
Şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

Sahnede, orkestra arkadaşlarıyla şakalaşırken imam hatip okulları hakkında kullandığı ifade gerekçe gösterilerek yargılanan ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun, 'yurtdışına çıkış yasağı' mahkeme tarafından kaldırıldı.

Çolakoğlu'nun yurtdışı yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırıldı.

İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Gülşen hakkında 21 Ekim'de yapılan ilk duruşmada İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yurt dışı yasağının devam kararı vermesi üzerine avukatı Emek Emre tarafından üst mahkemeye sunulmak üzere itiraz dilekçesi sunulmuştu.

Dilekçede, "Yurtdışına çıkamamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurtdışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denilmişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ ALTINDA GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI

İtirazı değerlendiren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "Sanığın savunmasının alınmış olması, duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmiş olması, üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta ve adli kontrol tedbirleri altında geçirdiği süre, bu ana kadar hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirlerine uygun davranması da göz önüne alındığında ileride telafisi güç ve imkansız zararlara yol açmaması için sanık hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine karar vermek gerekmiştir" denildi. 

GÜVENCE YATIRILMASI İÇİN 2 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, Gülşen Çolakoğlu'nun yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına yönelik itirazın kabulüne karar verdi. Çolakoğlu hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin güvence miktarı yatırmak şeklinde değiştirilmesine hükmedildi.

Sanığa 250 bin TL'lik güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verilmesine karar veren mahkeme, güvence miktarı yatırılıp makbuz mahkemeye sunulduğunda sanık hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. 

Gülşen'in avukatı Emek Emre ise parayı bugün yatırarak makbuzu mahkemeye sunacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gülşen'in 25 Ağustos 2022'de 30 Nisan İstanbul konserinde orkestra arkadaşlarıyla şakalaşırken imam hatip liseliler hakkında söylediği bazı söylemlerden dolayı iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada linç edilmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gülşen aynı gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. 

Suçlamayı reddeden Gülşen, sözleri nedeniyle özür dilemişti. Gülşen, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 12 Eylül'de Gülşen'in konutu terk etmeme şartı da kaldırılmıştı.

21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı da kaldırılmıştı.

Gülşen için 3 yıl ceza isteniyor | Varank da davacı olmuş
Gülşen için 3 yıl ceza isteniyor | Varank da davacı olmuş
Şarkıcı Gülşen için 3 yıl hapis istemi
Şarkıcı Gülşen için 3 yıl hapis istemi
Gülşen için tahliye kararı verildi | ÖNDER gündem değiştirme planı tutmadı
Gülşen için tahliye kararı verildi | ÖNDER gündem değiştirme planı tutmadı
Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu
Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu
Gülşen'e Feridun Düzağaç'tan anlamlı destek
Gülşen'e Feridun Düzağaç'tan anlamlı destek
Gülşen'in katlini isteyen Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu
Gülşen'in katlini isteyen Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu
Sözde islamcı ağzını bozdu, Gülşen'in katlini istedi
Sözde islamcı ağzını bozdu, Gülşen'in katlini istedi
Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Başınız göğe erdi mi?
Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Başınız göğe erdi mi?
Anahtar Kelimeler:
Gülşenşarkıcı GülşenYasakKonserKonseriImam Hatip Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor
Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi
Sultan Bozkurt'un 15 telefon 11 arabası var!
Sultan Bozkurt'un 15 telefon 11 arabası var!
İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek
İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek
MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun
MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun
Kalamış'ta Görkemli Düğün
Kalamış'ta Görkemli Düğün
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi
Ayçam | Ruhum star
Ayçam | Ruhum star
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim