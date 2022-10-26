Şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

Sahnede, orkestra arkadaşlarıyla şakalaşırken imam hatip okulları hakkında kullandığı ifade gerekçe gösterilerek yargılanan ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun, 'yurtdışına çıkış yasağı' mahkeme tarafından kaldırıldı.

Çolakoğlu'nun yurtdışı yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırıldı.

İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Gülşen hakkında 21 Ekim'de yapılan ilk duruşmada İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yurt dışı yasağının devam kararı vermesi üzerine avukatı Emek Emre tarafından üst mahkemeye sunulmak üzere itiraz dilekçesi sunulmuştu.

Dilekçede, "Yurtdışına çıkamamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurtdışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denilmişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ ALTINDA GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI

İtirazı değerlendiren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "Sanığın savunmasının alınmış olması, duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmiş olması, üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta ve adli kontrol tedbirleri altında geçirdiği süre, bu ana kadar hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirlerine uygun davranması da göz önüne alındığında ileride telafisi güç ve imkansız zararlara yol açmaması için sanık hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine karar vermek gerekmiştir" denildi.

GÜVENCE YATIRILMASI İÇİN 2 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, Gülşen Çolakoğlu'nun yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına yönelik itirazın kabulüne karar verdi. Çolakoğlu hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin güvence miktarı yatırmak şeklinde değiştirilmesine hükmedildi.

Sanığa 250 bin TL'lik güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verilmesine karar veren mahkeme, güvence miktarı yatırılıp makbuz mahkemeye sunulduğunda sanık hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Gülşen'in avukatı Emek Emre ise parayı bugün yatırarak makbuzu mahkemeye sunacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gülşen'in 25 Ağustos 2022'de 30 Nisan İstanbul konserinde orkestra arkadaşlarıyla şakalaşırken imam hatip liseliler hakkında söylediği bazı söylemlerden dolayı iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada linç edilmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gülşen aynı gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Suçlamayı reddeden Gülşen, sözleri nedeniyle özür dilemişti. Gülşen, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 12 Eylül'de Gülşen'in konutu terk etmeme şartı da kaldırılmıştı.

21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı da kaldırılmıştı.