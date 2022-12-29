Şarkıcı Ruhi Aliyeva | 2023'te Türkiye'de büyük işlere imza atacak

Azerbaycan’ın güçlü sesleri arasına hızla yükselen Şarkıcı Ruhi Aliyeva, kendi ülkesinde gösterdiği başarıyla milyonlarca dinleyicinin beğenisi kazandı. Genç şarkıcı bu başarıyı Azerbaycan’dan tüm dünyaya taşımaya hazırlanıyor.

Son dönem müzik çalışmalarına hız verdiğini belirten Aliyeva, “Kardeş ülke Türkiye’de beni dinleyen, seven kişilerin olması harika. Azeri müziğinin kendine has tınılarının Türk dinleyicilerinin özel anlarına tanıklık etmesi, ruhunda dolaşması gurur verici,” şeklinde açıklamalarıyla Türkiye’ye selam gönderiyor.

Başarılı şarkıcı Türkiye’deki Azeri müziği sevgisinin devam edeceğini ifade ederken sözlerine yeni proje haberiyle devam ediyor: “Kendi ülkem gibi gördüğüm kardeş toprağında, Türkiye’de yeni şarkılarımız için hazırlık yapmaya başladık. Heyecanlı ve tempolu bir süreç yaşıyoruz.”

Azerbaycan’ın güçlü sesi çok yakında Türkiye’de

Ruhi Aliyeva, Azerbaycan’daki müzik piyasasında yaptığı çıkışla uzun süredir gündemde. Çıkardığı her şarkıda dinleyicilerle hareketli, dingin, romantik, keyifli bir müzik etkileşimi içerisinde olan şarkıcı, Türkiye’de aynı etkileşimi sürmesini dilediğini belirtiyor. Ruhi Aliyeva, müziğin evrenselliğini her yeni şarkısında gösteriyor, iki ülke arasındaki bağı bir kez de müzikle güçlendiriyor.

Azeri şarkıcı Aliyeva’nın yakın dönemde Türkiye’de müzik projelerine başlaması bekleniyor. Genç şarkıcı bunu “Çok yakında Türkiye’de güzel projelere imza atacağız. Şimdilik hazırlık aşamasındayız. Heyecanlı bir süreç bizi bekliyor” diyerek duyurdu. Türkiye’deki projelerle ilgili henüz bilgi vermeyen şarkıcı, müziğin birleştirici ve ruhu dinlendiren yönünü bu kez Türkiye’de hissettireceğini ifade ediyor.