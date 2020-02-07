Şarkıcı Zeynep Mansur kılıç kebabıyla diyetini bozdu
Güçlü yorumuyla ekranların ve sahnelerin genç şarkıcısı Zeynep Mansur, Ahmet Usta'nın meşhur kılıç kebabını görünce rejimini bozdu.
Öz Urfa Ahmet Usta restoranın sahibi Ahmet Müjde'nin Taksim'deki mekanında kendisi için hazırladığı kılıç kebabını afiyetle tüketen Zeynep Mansur "Diyetisyenim kusura bakmasın. Görüntüsüne lezzetine aromasına dayanamadım" dedi.
Kılıç kebabıyla objektiflere poz veren şarkıcı, çıkacak olan single albümü için çalışmalara başladığını söyledi.