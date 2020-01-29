Şarkıcı Zeynep Mansur mankenlik tekliflerini geri çevirmiyor





Güçlü yorumuyla hayranlarının kalbini titreten şarkıcı Zeynep Mansur'u podyumda kendini gösterdi. Loft'un Diva Slim'ini tanıtan Mansur podyumda oldukça mutluydu.

Tanıtım sırasında Tesadüfen şarkısıyla podyumda yürüyen Mansur, "Podyum teklifleri geliyor, bana da değerlendirmek düşüyor. Herkes mankenlikten şarkıcılığa geçerken, bende şarkıcılıktan mankenliğe geçiyorum" dedi.



Tanıtım sonrası izleyenler 'Diva Slim sanki Zeynep Mansur için üretilmiş' yorumunu yaptı.