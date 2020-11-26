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Sarp Bozkurt | Bana gerizekalı dediklerinde mutlu oluyorum

Türkiye’nin en genç komedyenlerinden, Sen Çal Kapımı dizisinin Erdem karakteri Sarp Bozkurt, bu hafta Hakan Bilgin’le Mekanın Sahibine Geldik programına konuk oldu.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:32
Sarp Bozkurt | Bana gerizekalı dediklerinde mutlu oluyorum

Sarp Bozkurt: “Bana gerizekalı dediklerinde mutlu oluyorum”

Kahkaha dolu geçen sohbetin en ilginç kısmı ise Sarp Bozkurt’un Komedi Dükkanı’nda 10 yıl boyunca üstlendiği “Saf” karakteriyle ilgili yorumları oldu.

Hayranlarının yanına gelip gerçekten “Gerizekalı mısın?” diye sorduğunu yaşadığı anılarla anlatan Bozkurt, bu rolü üstlenip, inandırıcı olmanın keyifli yanlarından da bahsetti.

Sırt Sırta Sorular’da utandıran anılar!

Mekanın sahibine geldik programının en keyifli bölümlerinden biri olan Sırt Sırta Sorular bölümünde, Sarp Bozkurt en çok utandığı anlarını Hakan Bilgin’le paylaştı.

Vücudunun sevmediği bölgelerini de kahkahalarla anlatan Bozkurt, Hakan Bilgin’in yüzyüze soramadığı soruları sırt sırta yanıtladı.

Mekanın Sahibine Geldik programı her Salı ve her Cuma günü saat 16:00’da yeni bölümleriyle Youtube’da yayında.

Anahtar Kelimeler:
Geri ZekalıSarp Bozkurt
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