Seda Sayan alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu

Sanatçı Seda Sayan alkollü araç kullandı.TV8'in sevilen yüzü Seda Sayan, geçtiğimiz akşam alkollü şekilde araba kullandı. Trafik polisinin kontrolüne takılan Sayan'ın ehliyetine el konuldu. Sayan'ın "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi.Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de sunuculuk yapan aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliğini yapan Seda Sayan, alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı.

56 yaşındaki Seda Sayan, önceki akşam araç kullanırken trafik kontrolüne takıldı. TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.

(Haberler)