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Seda Sayan, Melek Mosso yerine sahneye çıkmadan uyardı

Türkiye'nin yasaklarla anılmasına neden olan Isparta Belediyesi Melek Mosso yerine Seda Sayan'ı konser takvimine koyarken, Sayan ünlü sanatçıyı davranışları konusunda uyardı

29 Mayıs 2022 Pazar 17:55
Seda Sayan, Melek Mosso yerine sahneye çıkmadan uyardı

Seda Sayan, Melek Mosso yerine sahneye çıkmadan uyardı

Kıyafeti ve davranışları yüzünden Isparta'da bazı çevrelerin baskısı yüzünden koser takviminden çıkarılan Melek Mosso'ya yeni sahne teklifleri yağarken, Külliye'nin gözde şarkıcısı Seda Sayan'dan uyarı geldi.

Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan, sessizliğini bozdu. Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne süren Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

AKP'li belediye tarafından konseri iptal edilen ve hedef gösterilen sanatçı Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası açıklama yaptı. 

Belediyenin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne sürenSayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

'MENAJERİMDEN ÖĞRENDİM'

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, şöyle konuştu:

"Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. Menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim."

Anahtar Kelimeler:
Melek MossoSeda SayanIsparta
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