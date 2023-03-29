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Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış

İstanbul Etiler'de yoldan geçen kadınları ofisine çağırdığı iddia edilen Selami Şahin cephesinden 'o görüntülere' yanıt geldi.

29 Mart 2023 Çarşamba 08:45
Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış

Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış

Sahnelerin ünlü ses sanatçısı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği ileri sürülen görüntüler, magazin camiasının gündemine oturdu. Hakkında çıkan haberlerin ardından Şahin'in şirketinden yapılan basın açıklamasında iddia kesin bir dille yalanlanarak "Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir" denildi.

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği, hatta ellerinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürülmüştü.


Görüntüsü gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Şahin cephesinden ilk açıklama geldi.

"SEVENLERİYLE SAMİMİ BİR YAŞAM SÜRÜYOR"

Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir."

"HAYRANLARIYLA SAMİMİ DİYALOGLARI YANLIŞ YORUMLANDI"

"Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:
Selami ŞahinMağazin
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