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Senem Kuyucuoğlu | Podyuma geri dönüyorum 

Koronavirüs salgını boyunca evine kapanan ünlü manken Senem Kuyucoğlu 'Az buz birşey atlatmadım, podyumlara geri dönüyorum' dedi

12 Temmuz 2020 Pazar 19:43
Senem Kuyucuoğlu | Podyuma geri dönüyorum 

Senem Kuyucuoğlu | Podyuma geri dönüyorum 



Covid-19 salgını ile birlikte uzun süredir ortalıkta görünmeyen son yılların başarılı mankenlerinden Senem Kuyucuoğlu'ndan mesaj var. "Hayata kaldığım yerden yeniden başlıyorum" diyen Kuyucuoğlu "Geçmişe sünger çektim. Üstümdeki yükleri attım, podyumlara geri dönüyorum, üstelik kilo da verdim" dedi.


Manken Senem Kuyucuoğlu önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Kilo verdiği gözlenen Kuyucuoğlu 'Ben pandemide kilo verdim, herkes alırken ben yemedim, spor yaptım' dedi.

Yeniden podyumlara döneceğini söyleyen Kuyucuoğlu Geçmişten ders çıkardım, az buz birşey atlatmadım, geçmişe sünger çektim, hatalarımdan da ders çıkardım, yeniden podyuma dönmeye hazırlanıyorum' dedi. Kuyucuoğlu geçmişte uzun süre uyarıcı madde kullanmış ve mesleğinden uzak kalmıştı. Cenker Tezel 

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Senem KuyucuoğluMankenHaber
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