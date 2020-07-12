Senem Kuyucuoğlu | Podyuma geri dönüyorum





Covid-19 salgını ile birlikte uzun süredir ortalıkta görünmeyen son yılların başarılı mankenlerinden Senem Kuyucuoğlu'ndan mesaj var. "Hayata kaldığım yerden yeniden başlıyorum" diyen Kuyucuoğlu "Geçmişe sünger çektim. Üstümdeki yükleri attım, podyumlara geri dönüyorum, üstelik kilo da verdim" dedi.

Mankenönceki gün'nda görüntülendi. Kilo verdiği gözlenen Kuyucuoğlu 'Ben pandemide kilo verdim, herkes alırken ben yemedim, spor yaptım' dedi.

Yeniden podyumlara döneceğini söyleyen Kuyucuoğlu Geçmişten ders çıkardım, az buz birşey atlatmadım, geçmişe sünger çektim, hatalarımdan da ders çıkardım, yeniden podyuma dönmeye hazırlanıyorum' dedi. Kuyucuoğlu geçmişte uzun süre uyarıcı madde kullanmış ve mesleğinden uzak kalmıştı. Cenker Tezel