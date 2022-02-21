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Serdar Gökhan'dan basına hakaret

Bir dönem filmlerinin ünlü aktörü Serdar Gökhan, Etiler Akmerkez'de yanından geçen muhabirlere hakaret etti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:04
Serdar Gökhan'dan basına hakaret

Serdar Gökhan'dan basına hakaret | Hayatınız yalan


Türk sinemasında çok sayıda filmde canlandırdığı karakterlerle unutulmaz anılar bırakan ünlü aktör Serdar Gökhan, Etiler Akmerkez'de basın mensuplarına hakaretler savurdu.

Serdar Gökhan, geçtiğimiz akşam eşi ile birlikte Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Basın mensuplarının yanından geçerken bir anda duran Gökhan, eşine bağırarak “Oradan geçme, onların yanından geçme.” diye bağırdı. Sonrasında basın mensuplarının “Bize neden tepki gösterdiniz, neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?” sorusuna Gökhan “Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan.” diyerek gergin tavırlar sergiledi.

Gergin tavırların nedenini anlamayan basın mensuplarına eşine bunun nedenini sordu, eşi ise “Geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen.” diyerek eşinin yanına gitti.   
 

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Serdar Gökhan
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