Serdar Ortaç YBY Woods’ta konsere hazırlanıyor

İstanbul’un en büyük sahnesinde başarılı isimleri ağırlamaya devam eden YBY Woods, şarkıları hafızalara ve gönüllere kazınmış sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı geniş repartuarı ile gökyüzünün altında sevenleriyle buluşturuyor.

8 Temmuz Cumartesi günü 15.00’te eğlenceli aktiviteler ile kapılarını açacak olan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında seyircilere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Keyifli aktiviteleri ve Serdar Ortaç konserini bir arada sunan biletlere Biletix, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, müzikseverlerin heyecanla beklediği konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. YBY Woods; Kemerburgaz Kent Ormanı’nda, gökyüzünün altında, İstanbul’un en büyük sahnesinde sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı ağırlıyor. Şarkıları dillerden düşmeyen ve büyük ilgiyle beklenen YBY Woods Serdar Ortaç konseri, 8 Temmuz Cumartesi günü müzik şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

8 Temmuz Cumartesi günü saat 20:30’da gerçekleşecek YBY Woods Serdar Ortaç konseri için biletler Biletix, biletinial ve bubilet platformlarında satışa sunuldu.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.