Serdar Ortaç YBY Woods’ta konsere hazırlanıyor
İstanbul’un en büyük sahnesinde başarılı isimleri ağırlamaya devam eden YBY Woods, şarkıları hafızalara ve gönüllere kazınmış sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı geniş repartuarı ile gökyüzünün altında sevenleriyle buluşturuyor.
8 Temmuz Cumartesi günü 15.00’te eğlenceli aktiviteler ile kapılarını açacak olan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında seyircilere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Keyifli aktiviteleri ve Serdar Ortaç konserini bir arada sunan biletlere Biletix, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.
8 Temmuz Cumartesi günü saat 20:30’da gerçekleşecek YBY Woods Serdar Ortaç konseri için biletler Biletix, biletinial ve bubilet platformlarında satışa sunuldu.
Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.