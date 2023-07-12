Seren Serengil'in tatil gafı çalışanları kızdırdı
TV sunucusu Seren Serengil, son yorumuyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Serengil'in yaptığı bir açıklama Twitter'ı ayağa kaldırdı.
SERENGİL'E TEPKİ YAĞDI
"3 ay tatil verin maaşları da verin" diyen Seren Serengil'e tepki yağdı. Sosyal medyada tepki gören Serengil'e bir kullanıcı "Nasıl cahilce bir yorum bu. Tarlada çalışan üreten ne yapsın" dedi.
Seren Serengil tepkilere kızıp "Cahil sensin vardiyalı olur bu işler büyük düşün" diyerek fikrinin arkasında durdu.