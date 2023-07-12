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Seren Serengil'in tatil gafı çalışanları kızdırdı

Sosyal medyada sık sık akıllara zarar paylaşımlarıyla dikkat çeken Seren Serengil son mesajında yazın herkesin 3 ay maaş alarak çalışmaması gerektiğini söyleyince yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:30
Seren Serengil'in tatil gafı çalışanları kızdırdı


Seren Serengil'in tatil gafı çalışanları kızdırdı

TV sunucusu Seren Serengil, son yorumuyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Serengil'in yaptığı bir açıklama Twitter'ı ayağa kaldırdı.

“Acun'a bir konuda çok katılıyorum insanlar yazın çalışmamalı…” diyen Serengil "Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün TV sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim. Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.. Yazın çalışmak nedir ya, herkes keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi zamdan diğerlerine de böyle bir güzellik yapın" dedi.

SERENGİL'E TEPKİ YAĞDI

"3 ay tatil verin maaşları da verin" diyen Seren Serengil'e tepki yağdı. Sosyal medyada tepki gören Serengil'e bir kullanıcı "Nasıl cahilce bir yorum bu. Tarlada çalışan üreten ne yapsın" dedi.

Seren Serengil tepkilere kızıp "Cahil sensin vardiyalı olur bu işler büyük düşün" diyerek fikrinin arkasında durdu.
 

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Seren Serengil
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