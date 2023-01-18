Seren Uzun ve Burak Evren City'sde buluştu

Klip İçin Buluştular | Seren Uzun ve Burak Evren City'sde bir araya geldi

Klibinin yönetmenliğini yapacak olan Evren, aynı zamanda Uzun'la video'da da yer alacak. Daha önce birçok festivalde yer alan ikili, AVM'de açıklamalarda bulundu.

Uzun ve Evren, "Daha önce festivaller yer aldık, şimdi ise birlikte ortak projeyi gerçekleştireceğiz. İkimiz de heyecanlıyız. Güzel bir iş çıkaracağımızdan eminiz. Klip öncesi sık sık bir araya gelip, toplantılar yapıyoruz" dedi. Evren, single için Uzun'un fotoğraflarını da çekeceğini söyledi.