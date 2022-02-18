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Şeyda Aydın | Nuran Sultan'la göbek attım, fenomen oldum

Sosyal medyanın video mecrası TikTok'a adım attığı günden itibaren büyük ilgi gören Şeyda Aydın'ın takipçi sayısı çoğu ünlüyü geride bıraktı.

18 Şubat 2022 Cuma 11:55
Şeyda Aydın | Nuran Sultan'la göbek attım, fenomen oldum

Şeyda Aydın | Nuran Sultan'la göbek attım, fenomen oldum
 

Popüler sosyal medya uygulaması Tiktok'ta 4,5 milyona yakın bir takipçi olan oyuncu Şeyda Aydın, önceki gece gittiği Matilda Kulüp'te felekten bir gece çaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte eğlenen ünlü fenomen, masasına gelen ünlü oryantal Nuran Sultan ile karşılıklı göbek attı. 

Şarkıcılık, oyunculuk derken kendisini bir anda fenomen olarak bulduğunu söyleyen Şeyda Aydın,"Sosyal medyadan bu kadar ilgiyi benden de beklemiyordum. Bir anda kendimi fenomen olarak buldum." dedi. 

Gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmeye aldığını açıklayan Şeyda Aydın,"Bir çok projeden teklifler geliyor ama seçici davranmaya çalışıyorum. İçime sinen bir projede yer almak istiyorum"  diye konuştu. Bu arada ünlü oryantal Nuran Sultan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti.    

Anahtar Kelimeler:
Fenomenşeyda AydınNuran SultanTiktok
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