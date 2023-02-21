Shohruhxon - "Hey Yor" adlı 2023 konser programı belli oldu





Özbek pop müziğinin genç yıldızı, binlerce hayranı olan şarkıcı Shohruhxon, 9 Mayıs'ta "İstiqlal" sanat sarayında "Hey Yor" adlı solo konser programını sundu. 10-11-12-13-14 yapıyor. Konserin ilk günü bugün başlayacak.

Uzun zamandır beklenen konser programında ilk bilgilere göre 5 düetin seslendirmesi bekleniyor.

Bu düetler arasında şarkıcıile birlikte seslendireceği "" düeti seslendirilecek.

Shohruhxon, kardeşi Muhammad Ali Navruzov ile de düet yapıyor ve şarkının adı "Necha bor" Ancak düetlerin geri kalanını kimin seslendireceği konusunda net bir bilgi yok.

Şarkıcının adını verdiği konserin organizatörleri kadar hayranlar için de sürpriz olacak. Son dönemde ciddi anlamda yaratıcılıkla uğraşan şarkıcının yeni şarkılarını konser programında dinleme fırsatı bulacaksınız.

Bu şarkılardan biri de sözlerini Shahroz'un yazdığı "Ey yor" şarkısıdır. Düzenleme Jasur Badalboev'e ait ve müzik Shohruhxon'ın kendisine ait. Bu sırada şarkının klibi çekildi ve hayranların beğenisine sunuldu. 2023 yılında Shohruhxon, büyük bütçeli bir müzik videosu çekmeyi planlıyor ve ana karakterler ünlü aktris ve oyunculardan oluşacak. Ayrıca beklenen konser programının harika bir gösteri programına dönüşmesi bekleniyor. Konser programını ziyaret ederek buna bizzat şahit olabilirsiniz. Konserin detaylarını web sitemizden öğrenebilirsiniz.