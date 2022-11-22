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Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia | Cem Yılmaz sigara kartellerinden para alıyor!

Erşan Kuneri dizisi nedeniyle davalık olan Cem Yılmaz, kendisinden şikayetçi olan derneğe uzun yıllar unutulmayacak, filmlere replik olacak cevabı sosyal medya üstünden verdi.

22 Kasım 2022 Salı 17:29
Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia | Cem Yılmaz sigara kartellerinden para alıyor!


Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia

Sigara ve alkol kartelleri ile gizli anlaşmalar yaparak para aldığı iddiasıyla ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ı savcılığa şikayet eden derneğe, sanatçıdan gelen yanıt sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Netflix'te yayımlanan 'Erşan Kuneri' dizisiyle ilgili hakkında dava açılmasına ilişkin sessizliğini bozdu.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşmuştu.


Diziyi beğenenler kadar, eleştirenler de olmuştu.

Son olarak Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisi hakkında alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir."

CEM YILMAZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuya ilişkin ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan açıklama yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum ! Ama sen bilirsin"

NE OLMUŞTU?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti. 

13 Mayıs'ta ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.

ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU NE?

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alan dizinin başrolünde Cem Yılmaz oturuyor.

Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

Son Güncelleme: 22.11.2022 18:02
Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazErşan KuneriNetfilix
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