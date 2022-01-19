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Sinan Çalışkanoğlu algıyı değiştirmek istiyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, son dönemde adından sıkça söz ettiren genç fotoğraf sanatçısı Kaan Bülbüloğlu'nun objektifine birbirinden iddialı pozlar vererek adeta modellere taş çıkardı. 

19 Ocak 2022 Çarşamba 17:55
Sinan Çalışkanoğlu algıyı değiştirmek istiyor


Sinan Çalışkanoğlu algıyı değiştirmek istiyor


Kafamsar Prodüskiyon Stüdyoları'nda gerçekleştirilen çekimlerin stylingini, pek çok markanın stil danışmanlığını yapan Sıdıka Bal, Saç&Makyaj Seben Ersoy yaparken, süpervizörlüğünü ise oyuncunun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu üstlendi. Oyuncunun bazı fotoğrafları, izlenme rekorları kıran 'Peaky Blinders' dizisinin karakterlerine benzetildi.

Üst üste oynadığı komedi işlerinden dolayı üzerine yapışan komedyen tanımlamasından sıkıldığını dile getiren Sinan Çalışkanoğlu, bu algıyı değiştirmek istediğini ancak bunun kolay olmadığını belirtti.

Sinan Çalışkanoğlu, "Oyuncunun, ana ekseni yani ayaklarını bastığı yer, senaryodur. Bütün senaryolar, hayatı anlatır. Hayatın içinde, komedi olduğu kadar dram da vardır. Bizdeki film ve dizi projeleri, seyirciyle buluştuğunda, 'Çok güzeldi çok güldük. Çok güzeldi, çok ağladık' şeklindedir. Dijital platformların hayata geçtiği ve yeni senaryo  denemelerinin önünü açtığı bu zamanlarda oyuncu algısının da değişeceğini düşünüyorum" dedi.
 

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Sinan ÇalışkanoğluMagazin Haberleri
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