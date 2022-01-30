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Somon İhracat Şampiyonluğunu Öykü Gürman konseri ile kutladılar!

Rize Fındıklı'dan başlayarak Türkiye'nin dört bir yanına kurulmuş 10'dan fazla çiftlikle Türkiye'nin en büyük somon üretimini gerçekleştiren Kuzuoğlu Group ihracat şampiyonluğunu çalışanlarıyla birlikte kutladı.

30 Ocak 2022 Pazar 16:40
Somon İhracat Şampiyonluğunu Öykü Gürman konseri ile kutladılar!

Somon İhracat Şampiyonluğunu Öykü Gürman konseri ile kutladılar!


Karadeniz fındığı ardından, şimdi de, somonu dünya markası haline geliyor. Rize Fındıklı'da hikayesine başlayan ve somon çiftliklerinden dünyanın dört bir yanına geçtiğimiz yıl 8 bin 556.ton balık ihraç eden Kuzuoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, başarılarını çalışanları birlikte kutladı. Rize Ricosta Hotel'de düzenlenen gecede sahne alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman sevgilisi Fatih İçmeli ile ilk kez yan yana poz verdi.

ÖYKÜ GÜRMAN, RİZE'YE SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GELDİ

Öykü Gürman, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih Içmeli'yle birlikte Rize'de idi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Paris'de evlenme teklifine 'Evet' diyen ünlü şarkıcı, büyük aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile kamera karşısına geçerek soruları cevapladı.


Öykü Gürman, sevgilisinin evlilik teklifiyle ilgili "Çok özeldi. Çok doğaldı. Sürpriz oldu bana. Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Herşeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Ailelerimizde böyle istiyor" dedi.

Düğün tarihi ilgili konuşan Fatih İçmeli, "Düğün tarihi daha belli değil. Çok çabuk oldu. Her şeyi usulüne göre yapacağız Allah kısmet ederse. Yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz." dedi. Yeni şarkı heyecanını yaşayan Öykü Gürman, yıllar önce Burhan Çaçan'ın seslendirdiği "Ayaz Geceler" adlı şarkıya klip çektiğini ve klipte de sevgilisininin kendisine eşlik ettiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı, Rize'li sevenlerine muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Sahnede ağırlıklı karadeniz şarkılarına yer veren Öykü Gürman, oluşan geniş horon halkasına katıldı. Gürman'ın horonuna Kuzuoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu'da eşlik etti.

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SomonSomon IhracatıÖykü Gürman
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