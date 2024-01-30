Songül Alcı, “Güzel Bir Gün” ile yeniden ekranlarda…
Başarılı ve güzel Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, televizyonculuk kariyerine yeni bir proje daha ekledi. Sağlıktan estetiğe, beslenmeden ilişkilere pek çok alanda uzman konuğu ağırlayan Songül Alcı, Perşembe Günleri Beyaz Tv’de “Güzel Bir Gün” programıyla izleyici ile buluşuyor.
Sağlık Turizminde geliştirdiği “Danışma Noktası” iş modeli 2023 yılının çok konuşulan girişimlerine imza attı.
Başarılı girişimci ve iş insanı Songül Alcı, 2023 yılında duyurduğu “Danışma Noktası” ile takdir toplarken, geliştirdiği iş modelini şöyle özetledi. “Bu danışma noktalarının en önemli özelliği, hastalar sahipsiz kalmayacak. İşlem sonrası muhatap bulamamaktan şikayet eden hastalara her an ulaşabilecekleri danışmanlar hizmet verecek ve çözüm sunacak. Bu Türkiye’deki sağlık turizmi kalitesi açısından çok önemli bir iş modeli. Otelini seçen turist bu iş modeli aracılığı ile sağlık noktasını da seçebilecek. Saç ekimi başta olmak üzere diş, obezite cerrahisi, estetik cerrahi ve daha birçok branşta sağlık turistine yol gösteriyoruz” dedi.