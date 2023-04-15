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Songül Karlı Bıçak Altına Yattı

Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. 

15 Nisan 2023 Cumartesi 23:50
Songül Karlı Bıçak Altına Yattı

Songül Karlı Bıçak Altına Yattı 


Songül Karlı, dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etti.

Ameliyat öncesi Abacı, "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" dedi.

Songül Karlı ise, "Göz altları çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. En son çareyi Malik Hoca da buldum. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" dedi.
 

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Songül Karlı
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