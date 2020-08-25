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Songül Karlı'dan iki yıl sonra gelen klip

Türk müziğinin güçlü yorumcusu Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. 

25 Ağustos 2020 Salı 14:59
Songül Karlı'dan iki yıl sonra gelen klip


Songül Karlı'dan iki yıl sonra gelen klip

Songül Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi.

20 miyyon lira dolandırıldı

Eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, konu hakkında "Az bir süre kaldı. Müge Anlı'nın programında herşeyi tek tek anlatacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.

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