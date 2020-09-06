Songül Karlı | Özel hayatımda kimse yok!

Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan ile birlikte Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.

Vale kısmında aracını beklerken ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Karlı, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı,"

Hayatıma birisini alıpta başımı ağıtmama. ben böyle gayet iyiyim" dedi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Songül Karlı, İki yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" isimli tekli şarkısına sanat camiasından olumlu tepkiler aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.