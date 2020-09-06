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Songül Karlı | Özel hayatımda kimse yok!

Ünlü şarkıcı,"Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş.

06 Eylül 2020 Pazar 17:36
Songül Karlı | Özel hayatımda kimse yok!

Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan ile birlikte  Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.

Vale kısmında aracını beklerken ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Karlı, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı,"Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş.

Hayatıma birisini alıpta başımı ağıtmama. ben böyle gayet iyiyim" dedi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Songül Karlı, İki yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" isimli tekli şarkısına sanat camiasından olumlu tepkiler aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 06.09.2020 17:51
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