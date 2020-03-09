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Songül Karlı rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Önce tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan ünlü şarkıcı Songül Karlı soluğu hastanede aldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:19
Songül Karlı rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Songül Karlı soluğu hastanede aldı


Tansiyonu düşen ünlü şarkıcı Songül Karlı, hastaneye koştu. Medicine Hospital'de serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı taburcu edildi.

Songül Karlı, bir türlü düşmeyen tansiyon ve baş dönmesi yüzünden soluğu Medicine Hospital'de aldı. Burada yakın arkadaşı Dr. Zeki Doğan tarafından tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan ünlü şarkıcı evinde istrahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları derin bir nefe aldı.

Sahnelerin ünlü şarkıcısı Songül Karlı aniden rahatsızlanıca hastaneye koştu. doktor arkadaşı tedavi etti.

Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.


 

Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
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