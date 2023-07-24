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Songül Karlı'ya Paris ışıltısı operasyonu

Şakıcı, sunucu ve oyuncu Songül Karlı'nın son estetik operasyonu eleştiri konusu olunca ünlü sanatçı 'Kendimi seviyorsam sıkıntı yok' dedi

24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:43
Songül Karlı'ya Paris ışıltısı operasyonu

Songül Karlı'ya Paris ışıltısı operasyonu



Songül Karlı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı ve eşi Mehtap Abacı, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda şarkıcıya estetik operasyonu yapan Abacı, "Orta yüz germe yaptık, Paris ışıltısı tarzı yaptık ve botoks yaptık. Abartı bir şey yapmadık" dedi.

Karlı, "Estetik yaptırmak suç gibi davranılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Maalesef 20 yaşında değiliz. Estetiksiz kimseyi görüyor musunuz sokakta? Yaptırmayan yok. En önemli şey doğru kişiye operasyonu yaptırmak. Doğru doktor önemli... Kendimi seviyorsam sıkıntı yok. Mesajları okumuyorum bile... Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" yanıtını verdi.

'Kötü algı'

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin bir sahnede kendisinden 'Türkücü' diye bahsedilmesine Karlı, "Ne münasebet. Hayırdır yani... 'Sen türkücü' gibisin dediler. Türkücü moderndir, ufku açıktır ve empati yapabilir. Senaryo yazana söylemek lazım ama onun da ufku açılmamış. Sanatın ilerlemesinin temel noktasıdır. İlk zamanlar pop mu vardı? O algı kötü algı..." diyerek, tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
EstetikEstetik OperasyonSongül Karlı
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