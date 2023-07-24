Songül Karlı'ya Paris ışıltısı operasyonu





Songül Karlı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı ve eşi Mehtap Abacı, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda şarkıcıya estetik operasyonu yapan Abacı, "Orta yüz germe yaptık, Paris ışıltısı tarzı yaptık ve botoks yaptık. Abartı bir şey yapmadık" dedi.

Karlı, "Estetik yaptırmak suç gibi davranılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "" yanıtını verdi.

'Kötü algı'

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin bir sahnede kendisinden 'Türkücü' diye bahsedilmesine Karlı, "Ne münasebet. Hayırdır yani... 'Sen türkücü' gibisin dediler. Türkücü moderndir, ufku açıktır ve empati yapabilir. Senaryo yazana söylemek lazım ama onun da ufku açılmamış. Sanatın ilerlemesinin temel noktasıdır. İlk zamanlar pop mu vardı? O algı kötü algı..." diyerek, tepki gösterdi.