Sosyal medya fenomeni yerli Kim Kardashian'a gözaltı
Sosyal medya fenomeni yerli Kim Kardashian Pelinsu Meşe, yayınladığı mesajda uyuşturucu madde kullanımını övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bodrum'da, 'yerli Kim Kardashian' olarak bilinen sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Pelinsu Meşe, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMİŞ
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla üne kavuşan ve ABD’de çeşitli kliplerde oynayan Pelinsu Meşe, bugün öğle saatlerinde, 'uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen Meşe, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Pelinsu Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.