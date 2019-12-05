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Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 

2019 yılında, dünyanın her yanından milyonlarca insan, sevdikleri müzikleri ve podcast’leri dinlemek ve yeni favorilerini keşfetmek için Spotify’a geldi.

Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 

2019 yılında, dünyanın her yanından milyonlarca insan, sevdikleri müzikleri ve podcast’leri dinlemek ve yeni favorilerini keşfetmek için Spotify’a geldi.

05 Aralık 2019 Perşembe 10:24
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 

Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 

   2019 yılında, dünyanın her yanından milyonlarca insan, sevdikleri müzikleri ve podcast’leri dinlemek ve yeni favorilerini keşfetmek için Spotify’a geldi. Peki, 2019 yılı sizin için nasıl geçti? Yıla şöyle bir bakmak ve kendi “en”lerinizi keşfetmek için Spotify 2019 Kişisel Özeti (Wrapped) verilerine göz atabilirsiniz.

   Spotify bu sene, sadece Kişisel “Özet” deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda “On Yıllık Özetim” opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek. 2019 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record ‘daki paylaşıma bakabilirsiniz. 

   Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2019 “Özeti” (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 05.12.2019 10:27
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