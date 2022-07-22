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Sultan Bozkurt, Erdem Kınay'ı böyle havuza attı

Prodüktörlüğünü ve aranjesini Erdem Kınay'ın üstlendiği, Sultan Bozkurt'un "Terapi" isimli şarkısının lansmanı geçtiğimiz gün İzmir Alaçatı'da gerçekleştirildi. Şarkıcı, Bakü konseri nedeniyle lansmana katılamayan Erdem Kınay’ın gönderdiği karton adam maketini havuza attı.

22 Temmuz 2022 Cuma 09:25
Sultan Bozkurt, Erdem Kınay'ı böyle havuza attı


Önce sevdi sonra havuza attı, Çekilin yoldan geliyor ‘Sultan’

Terapi’ şarkısıyla listelerde yer alan Sultan Bozkurt lansman partisinde, "Erdem Kınay'dan şarkı almaya gittim. Bana dinlettiği şarkıların haricinde bilgisayarında "Yazın Hiti" diye ayırdığı bir dosya dikkatimi çekti. Ben ısrarla o şarkıyı dinlemek istedim.

Erdem her ne kadar bana dinletip şarkıyı vermemek için dirense de, yoğun uğraşlarım sonucu yelkenlerini suya indirdi ve şarkıyı bana verdi. Bu parçayı almak benim için biraz yorucu ve tuzlu oldu. Kendisine şarkının hikayesini sorduğumda bana çok ünlü bir şarkıcı için hazırladığı bir çalışma olduğunu söyledi. İsmini vermeyeyim ama o şarkıcı arkadaş kusura bakmasın, şarkıyı ben kaptım. Tam bir yaz şarkısı. Dinleyicinin enerjsini yükseltecek bir eser oldu." şeklinde konuştu.

Erdem Kınay, Bakü'deki konseri sebebiyle katılamadığı lansmana kendi karton adam resim maketini gönderdi. Bu duruma şaşıran ve kahkahalar atan Sultan Bozkurt, "Böyle bir şey ancak Erdem'in aklına gelirdi. Buraya katılan herkesi çok güldürdü. Lansman için Erdem ile birkaç mizansen hazırlamıştık. Onun Bakü konseri nedeniyle gelemeyişi planları değiştirse de, özel ve anlamlı bir lansman gerçekleştirmeyi başardık." dedi. Röportaj sırasında Erdem Kınay'ın karton adam maketini seven Sultan Bozkurt, daha sonra havuza atarak davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yeni bir hit yaz şarkısı daha arayışı içinde olduğunu da sözlerine ekleyen Bozkurt, "Terapi bu yaz herkese terapi gibi gelecek. Dinleyenler bunu hissedecek. Yeni bir hit peşindeyim. Birçok ünlü söz yazarının kapısını çalacağım. 'Çekilin yoldan, geliyor Sultan' sloganımla bu yaz listelerde ve yaz sezonunda adımı kalplere yazacağım.’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sultan BozkurtEmre Kınay
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