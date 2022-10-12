Sultan Bozkurt'un 15 telefon 11 arabası var!

İzmir’de yaşayan ve alış veriş yapmak için bir günlüğüne İstanbul’a gelen Bozkurt karşılaştığı gazetecilere gelir gelmez de single ve klip anlaşması yaptığını belirtti.

Şoförünü beklerken üzerine taktiği altin takıları ile dikkat çeken Bozkurt’un elindeki 4 adet telefon dikkatlerden kaçmadı. ‘Üstümdeki takılar gerçek, hepsi altın, bir de telefonlarımı değiştirsem de kullanmaya devam ediyorum, hiç bir telefonumu rafa kaldırmam, sürekli şarjım bitiyor o yüzden diğer telefonumu da kullanabiliyorum’ diyen Sultan Bozkurt Izmir’de de 11 adet klasik araç koleksiyonunun olduğunu belirtti. Yeni şarkılar ile izleyici karşısına çıkmaya devam edeceğini söyleyen Sultan Bozkurt ‘Bir gün de olsa İstanbul’a gelmek güzel oldu’ dedi.