Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile tüm dünyada yerle bir olan imajını düzeltmeye çalışan Suud yönetimi, ülkede ilk kez uluslararası müzik festivali düzenledi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:56
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon

Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
 

Kadınlara ve çocuklara yönelik yasal düzenlemelerle son yıllarda ülkesinin imajını düzeltmeye çalışan veliaht prens Muhammed bin Selman MDL Beast adlı uluslararası müzik festivali düzenledi. Gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın konsolosluk binasında vahşi bir cinayete kurban gitmesinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Muhammed bin Selman'ın emriyle düzenlenen festivale Türkiye'den magazin dünyasının ünlü isimlerinden Şeyma Subaşı da katılmıştı. 


Riyad'ta düzenlenen festivalde, ilginç pozlar veren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'na tepkiler yağarken, çok sayıda Avrupa'lı şarkıcının bu etkinliğe katılmadığı açıklandı. 

Çok sayıda dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği festivalde ilginç görüntüler de ortaya çıkmıştı. 


Festivalin tanımını yapmaları karşılığında yüklü miktarda para almakla itham edilen fenomenler, Riyad'da çektikleri fotoğrafları kişisel hesaplarında paylaşınca takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.


Kadınların iş gücüne katılmasını ve yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini de hedefleyen Suudi Arabistan'da, kadınların araba kullanması da yakın dönemde serbest bırakılmıştı. 

'VİZYON 2030' LE GÜNDEMDE

Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman'ın açıkladığı projede teknoloji, turizm, sağlık, hizmet ve eğitim gibi farklı sektörlerde kalkınma hedefleniyor. 

İNGİLİZ MODEL GİTMEYİ REDDETTİ

Sosyal medya kullanıcıları Riyad'a giden fenomenlere, Suudi yönetiminin kadınlara yönelik tutumunu ve insan hakları ihlallerini görmezden geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Öte yandan İngiltere basınında çıkan haberlerde, İngiliz model Emily Ratajkowski'nin, Riyad'ın festival davetini geri çevirdiği vurgulandı.

Ratajkowski daveti geri çevirmesine gerekçe olarak, Suudi Arabistan'ın zayıf insan hakları karnesini gösterdi.

Süresiz nafaka sistemi: MHP nafaka yasasını değiştirecek
Süresiz nafaka sistemi: MHP nafaka yasasını değiştirecek
Verdiği pozlarla yürek hoplattı
Verdiği pozlarla yürek hoplattı
Acun Ilıcalı, Dubai'de yeni sevgilisi görüntülendi
Acun Ilıcalı, Dubai'de yeni sevgilisi görüntülendi
Şeyma Subaşı nafakası için bakanlıktan ilk hamle
Şeyma Subaşı nafakası için bakanlıktan ilk hamle
Anahtar Kelimeler:
şeyma SubaşıMDL Beast
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu
Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu
Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık”
Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık”
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı
Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim