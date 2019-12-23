Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon



Kadınlara ve çocuklara yönelik yasal düzenlemelerle son yıllarda ülkesinin imajını düzeltmeye çalışan veliaht prens Muhammed bin Selman MDL Beast adlı uluslararası müzik festivali düzenledi. Gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın konsolosluk binasında vahşi bir cinayete kurban gitmesinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Muhammed bin Selman'ın emriyle düzenlenen festivale Türkiye'den magazin dünyasının ünlü isimlerinden Şeyma Subaşı da katılmıştı.



Riyad'ta düzenlenen festivalde, ilginç pozlar veren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'na tepkiler yağarken, çok sayıda Avrupa'lı şarkıcının bu etkinliğe katılmadığı açıklandı.

Çok sayıda dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği festivalde ilginç görüntüler de ortaya çıkmıştı.



Festivalin tanımını yapmaları karşılığında yüklü miktarda para almakla itham edilen fenomenler, Riyad'da çektikleri fotoğrafları kişisel hesaplarında paylaşınca takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.



Kadınların iş gücüne katılmasını ve yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini de hedefleyen Suudi Arabistan'da, kadınların araba kullanması da yakın dönemde serbest bırakılmıştı.

'VİZYON 2030' LE GÜNDEMDE

Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman'ın açıkladığı projede teknoloji, turizm, sağlık, hizmet ve eğitim gibi farklı sektörlerde kalkınma hedefleniyor.

İNGİLİZ MODEL GİTMEYİ REDDETTİ

Sosyal medya kullanıcıları Riyad'a giden fenomenlere, Suudi yönetiminin kadınlara yönelik tutumunu ve insan hakları ihlallerini görmezden geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Öte yandan İngiltere basınında çıkan haberlerde, İngiliz model Emily Ratajkowski'nin, Riyad'ın festival davetini geri çevirdiği vurgulandı.

Ratajkowski daveti geri çevirmesine gerekçe olarak, Suudi Arabistan'ın zayıf insan hakları karnesini gösterdi.