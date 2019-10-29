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Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı

20 Aralık 2019'da vizyona girecek 'Şuursuz Aşk'ın kamera arkası görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı.

Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı

20 Aralık 2019'da vizyona girecek 'Şuursuz Aşk'ın kamera arkası görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı.

29 Ekim 2019 Salı 01:36
Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı

Şuursuz Aşk filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın yer aldığı oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Ayşen Batıgün, Ruhi Sarı, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Ali Buhara Mete, Erdal Ayna, Volga Sorgu, Ayhan Anıl, Cansu Fırıncı, Seher Terzi ve Demet Oran gibi usta isimlerin yer aldığı dram türündeki 'Şuursuz Aşk'ın fragmanı yayınlandı. 20 Aralık 2019'da vizyona girecek 'Şuursuz Aşk'ın kamera arkası görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı.

Menekşe ile Yusuf'un şuursuzca tanışmasını konu alıyor

Yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in oturduğu, yapımcılığını Şeddadi Yapım Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği ve dağıtımını CGV Mars Media'nın yaptığı 'Şuursuz Aşk' filmi, dönem olarak 1980 ihtilalinde geçiyor. Film, akıl hastası olan Menekşe (Ebru Şahin) ve Yusuf’un (İsmail Hacıoğlu) karşılaşması sonrası  ikisinin de yabancı olduğu aşk duygusuyla, şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.

Hem güldürecek hem de hüzünlendirecek

'Şuursuz Aşk' ayrıca dönemin sistemine ve gerçeklerine de dokunuşlar yaparak izleyicileri tarihte hüzünlü bir yolculuğa çıkaracak. 'Şuursuz Aşk', hastanede renkli karakterlere sahip hastaların dünyaları ile seyircinin ruhuna dokunacak. Sinemaseverleri kimi zaman güldürecek kimi zamanda hüzünlendirecek.

Çekimler İstanbul'da gerçekleşti
'Şuursuz Aşk'ın çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. 1.5 ay süren çekimler; Sarıyer'deki tarihi Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt'ta gerçekleştirildi.

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