Tahsin Paşa, Manisa'da AKP’yi karıştırdı

TRT'nin ünlü dizisi Abdülhamit içinde en önemli ikinci rollerden biri olan Tahsin Paşa karekterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu'nun milletevekili adaylığı sonrası Manisa AKP teşkilatından istekleri krize neden oldu. İddiaya göre Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa birinci sıradan aday gösterilmesine rağmen seçim çalışmalarına çok fazla katılamayacağını söylemesi, kalabalık toplantılarda yer alma isteği teşkilat yöneticilerini zor durumda bıraktı.

SEÇİM ÇALIŞMASI DİZİ SETLERİNE GÖRE HAZIRLANSIN

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, partisinin Manisa'daki Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısına 45 dakika geç katılan Yenişehirlioğlu'nun, “uluslararası fanlarının olduğunu, il başkanına seçim programlarını dizi setlerine göre hazırlamasını, tanınır biri olmasından dolayı köylere değil kalabalık programlara katılacağını” söylemesi partiyi karıştırdı.

Siyasete girmekle dizilerden elde edeceği gelirden feragat edeceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, Erdoğan’ın kendisine “işlerini aksatma” dediğini iddia etti. Yenişehirlioğlu’na tepki gösteren vekil ve partililer, toplantıyı terk etti.