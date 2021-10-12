Tamer Karadağlı'ya organizasyon tepkisi

Genç sinema sanatçısının kariyerinde kazandığı en önemli ödülü aldığı sırada, sahnede yaptığı kabalığın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Tamer Karadağlı'nın 'PKK, HDP' savunması da işe yaramadı. Özür dilemesi gerekirken, sinema sanatçısı Nihal Yalçın'ı siyasal tartışmaların ortasına sürükleyen Karadağlı'ya sivil toplum kuruluşlarından tepki yağarken, katılacağı bazı organizasyonlar da iptal edildi.

Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın'la yaşadığı diyalog ile gündeme gelen Tamer Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.



Oyuncu Tamer Karadağlı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki tavrı tartışmalara neden olmuştu.

ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Gündemden düşmeyen olayın ardından Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

Vakıftan yapılan açıklama şu şekilde;

Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan'nın ev sahipliğinde değerli sanatçı sayın Tamer Karadağlı'nın da katılacağı ve

13 Ekim 2021 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00 - 16.00 saatleri arasındaki M-art Restaurant Lounge'da yapılması planlanan yemek davetimiz İPTAL edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz.