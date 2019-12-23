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Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu

Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesi kapsamında sevenleri ile bir araya gelen Megastar Tarkan, turne maratonunun sonuna geldi. 

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:40
Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu
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Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu


Tarkan, Şahmeran Entertainmet organizasyonu ile Londra'dan başlayan turne Mannheim, Stokholm, Amsterdam, Viyana, Zürih, Hannover ve Köln ile birlikte toplam 50.000 kişiyi ağırladı.


Turne süresince her bir konserinde binlerce kişiyle bir araya gelen Tarkan, turnenin son durağında ise Köln'deki sevenleri ile buluştu.Almanya'nın en büyük kozmopolitlerinden biri olan Köln'de sahne alan Tarkan, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı. 10.000 seyircinin dev bir koro oluşturduğu bu konserde, 7'den 70'e uzanan coşkulu bir kalabalık da Tarkan' yalnız bırakmadı.

Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesine çıkan Tarkan, son olarak Köln'de sevenleri ile bir araya geldi. Turnenin son konseri olmasının yanı sıra Tarkan için en özel şehirlerden biri olan Köln, 7'den 70'e pek çok Tarkan severi de bir araya getirdi. Megastar Tarkan'la 2019'a erken veda eden Köln'ün en büyük konser alanlarından biri olan Lanxess Arena'da gerçekleşen konsere yaklaşık 10.000 kişi katılım gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin etkinlik alanı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu konserde, hafızalardan silinmeyen ve artık pop müziğin klasikleri arasında yer alan şarkılarını seslendiren Tarkan, izleyenleri de anılarında yolculuğa çıkardı. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, unutulmaz konserleri arasına bir yenisini daha ekledi.

Enerjinin bir an olsun eksilmediği ve binlerce kişinin tek bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturduğu konser, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyiciler görsel bir deneyim yaşattı.

Yeni yılın ilk konseri Megastar'dan

2020'ye günler kala, Girne'nin en ayrıcalıklı otelleri arasında yer alan Elexus Hotel'de bir kez daha sahne almaya hazırlanan Tarkan,tüm sevenlerinin yeni yıl heyecanına da ortak oluyor.
 

Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Tarkan'ın mega bebeği göründü
Tarkan'ın mega bebeği göründü
Tarkan'a büyük şok
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Megastar paylaştı kızlar kendinden geçti
Megastar paylaştı kızlar kendinden geçti
Bylock'ta Tarkan'ın kuzu kuzu şarkısını dinlemiş
Bylock'ta Tarkan'ın kuzu kuzu şarkısını dinlemiş
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İrem Derici:Bu adam insan da biz neyiz
Son Güncelleme: 23.12.2019 00:55
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