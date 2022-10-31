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TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 

TRT ekranlarında Atatürk'ü anan ve "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden" ifadesi kullanan TRT spikeri Deniz Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 22:35
TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 


TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 

29 Ekim'de TRT ekranlarında yayın biterken bir anda akıştan çıkarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek sözlerini noktalayan ve ‘ümmet’ kelimesiyle ilgili ifadeleri nedeniyle dikkat çeken TRT Haber spikeri Deniz Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Adına açılan Twitter hesabının görüntüsünü paylaşan Demir, “Twitter’da adıma açılan bu hesapla kesinlikle ilişkim yoktur. Hakkında hukuki işlem başlatacağım kişilerden biridir!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TRT spikeri Deniz Demir, 29 Ekim günü, ana haberin sonunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun!" ifadeleri kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
TRTTrt SpikeriCumhuriyet
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