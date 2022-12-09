Tuba Büyüküstün de Türkiye'yi terk ediyor



Yazarlar. gazeteciler. bilim insanları teker teker Türkiye'yi terk ediyor. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile birlikte bir süre Paris’te yaşayacaklarını açıkladı.

Türkiye’den ayrılma kararı alan oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris’e yerleşti.



Elle Türkiye’nin aralık sayısına konuşan Büyüküstün, Paris’te ne kadar kalacaklarının belli olmadığını belirterek şunları söyledi:

"ENDİŞELERİM VAR"

Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum.

Anneliğin kendisini değiştirdiğini ifade eden Büyüküstün, “Artık hiçbir zaman tek kişilik düşünmüyorsun. İlk anne olduğum zamanlar demiştim; artık ölmek çok zor" ifadelerini kullandı.

Çocukları için endişelerini de dile getiren oyuncu, şöyle konuştu:

En çok kızlarımın geleceği için endişeleniyorum. Çocuklarım adına nasıl bir dünyanın bizi beklediğini bilmiyorum. Umarım bu endişelerin hepsi boştur. Kızlarıma tamamen açığım. Bilsinler ki ben mükemmel değilim. Endişelerim var, sorunlarım var, saçmalıklarım ve kendimi düşük hissettiğim, hatta pes ettiğim zamanlar var.



