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Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı

Abiye ve gelinlik tasarımında 12 yıllık deneyime sahip olan Tuba Karaca,  günlük şık kıyafetlerden oluşan “Tuba Karaca 2020 İlkbahar ve Yaz Koleksiyonu’nu” 14 Temmuz Salı günü Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirdiği defile ile tanıttı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:13
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı

Kontrollü Normalleşme sürecinde ilk defile


Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, moda sektörünü de yakından etkiledi. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte moda sektörü de hareketlenmeye başladı. Normalleşme sonrası düzenlenen ilk defileye,  abiye ve gelinlik tasarımında 12 yıllık deneyime sahip olan Tuba Karaca imza attı. Günlük koleksiyonu ile modaseverlerin karşısına çıkan Tuba Karaca, tasarımlarıyla göz kamaştırdı.

Farklı tarzı ile büyük beğeni toplayan modacının zarafeti ve şıklığı ön plana çıkardığı yeni günlük şık kıyafet koleksiyonu uzun süredir merakla bekleniyordu. Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ve 43 parçalık koleksiyonun tanıtıldığı defileye iş, spor ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. 

Defilede, Asil Çağıl koreografisiyle podyuma çıkan Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Zeliha Çal, Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar ve Gamze Balım’ın da aralarında yer aldığı ünlü modeller, ilgiyle izlendi. Açık alanda yapılan defilede konuklar, sosyal mesafeye dikkat edilerek yerleştirilen masalarda ağırlandı. 

Modaseverlerden tam not aldı

İlk kez hazırladığı günlük şık kıyafet koleksiyonunda zarafeti, rahatlığı ve kumaşlarda hafifliği ön plana çıkaran Karaca, ipek, şifon ve desenli kumaşları tercih ettiğini söyledi. Yeni koleksiyonunda günlük tarzda şıklığı hedeflediğini ve kumaşlarda hafifliğe önem verdiğini söyleyen Karaca, “Abiye değil ama şıklığı ufak detaylarla yaratmaya çalıştım. Işıltılı kumaş ve payeti de kullandım ama abiye olmayan şık bir koleksiyon oluşturduğuma inanıyorum” dedi. Yurt içini olduğu kadar, yurt dışını da hedeflediklerini söyleyen Karaca, yurt dışında mağazalaşma çalışmaları da sürdürdüklerini belirtti.

Tuba Karaca’nın koleksiyonuna kendi adını taşıyan özel dikim ve tasarım evinin yanı sıra, mağazalardan ve online olarak ulaşmak mümkün. 


 

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