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Tuğba Yurt, Snob Magazin'e konuştu | Aşk en güzel duygu

Cemiyet hayatının son dönemde vazgeçilmez mecrası haline gelen SnobMagazin.com dijital versiyonu'na Şarkıcı Tuğba Yurt'tan önemli açıklamalar.

06 Temmuz 2021 Salı 13:38
Tuğba Yurt, Snob Magazin'e konuştu | Aşk en güzel duygu

Tuğba Yurt, Snob Magazin'e konuştu | Aşk en güzel duygu

Şarkıcı Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz & Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu. Yurt, hem özel hayatı hem de müzik kariyer planları hakkındaki sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

En çok dinlenen şarkı oldu

Mayıs ayında en çok dinlenen “Benim O” adını verdiği single'ını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, "Şarkıyı dinlediğim ilk andan itibaren böyle bir başarı elde edeceğine zaten inanıyordum. Hem dijital platformlarda hem de radyolarda en çok dinlenen şarkı oldu. Dinleyenlerimin kısa süre içerisinde şarkıyı benimseyip, sevmeleri beni çok mutlu etti. "dedi.

Başarısının sırrını açıkladı

Müzik kariyerine emin adımlarla ilerleyen Tuğba Yurt, "Başarınızın sırrı nedir?" sorusuna, "Çalışmak. Doğru zamanda, doğru hamlelerle ve doğru bir ekiple üretmeye devam etmek başarılı olmanın en önemli yolları diye düşünüyorum. Ve elde etmiş olduğum başarının sırrı da bu diyebilirim." yanıtını verdi.

Z kuşağı ile güzel bağ kurdu

Z kuşağına hitap eden şarkılarının olduğunu ve her yaşta dinleyicinin olduğunu söyleyen Yurt, "Z kuşağının sizin şarkılarınıza oldukça rağbet gösterdiğini görüyoruz. Z kuşağı ile aranızda nasıl bir diyalog var?" sorusuna, "Z kuşağı şarkılarımı seviyor. Bizi yıllar sonrada dinleyip ileriye taşıyacak olan nesil onlar. O yüzden orayı da yakalayabilmek önemli. Şanslıyım ki her yaş kesiminden dinleyiciye hitap eden şarkılarım var. Ama en çok “Benim O”  Z kuşağını yakaladı ve onların sevgisini kazanmamı sağlayan şarkılarımdan biri oldu. Bende bu şarkı sayesinde onlarla güzel bir bağ kurmuş oldum." cevabını verdi.

Önce sağlık

Her kesimde olduğu gibi pandemi sürecinden sanatçılarında çok etkilendiğinin altını çizen şarkıcı," "Pandemi sürecinde maddi anlamda sizin zararınız ne kadar oldu?" sorusuna, "Çok daha zor durumda olan insanlar varken zararım şu demek bana çok doğru gelmese de bir çok sanatçı gibi konserlerimizi gerçekleştirememek sadece beni değil bizimle birlikte emek veren bir sürü emektarında işlerinin iptal olmasına neden oldu. Tabi ki önceliğimiz her zaman sağlık. Süreci doğru yaşayıp atlatabilmek. İnşallah artık bu zorlu sürecin sonuna gelmişizdir." şeklinde yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Sevgilisiyle tanışma sürecini anlattı

Uzun süredir iş insanı Burak Tanrısever ile mutlu bir beraberlik yaşayan Tuğba Yurt, sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı. "Bir süredir Burak Tanrısever ile birliktelik yaşıyorsunuz. Kendisiyle nasıl tanıştınız? " sorusuna, " Bir konserde karşılaştık. Ve arkadaşlığımız aşka dönüştü aslında bir zaman sonra. Bazı tesadüflerin insana gönderilen bir hediye olduğunu düşünürüm çoğu zaman. Bu karşılaşma da tam anlamıyla buydu. Çok güzel ve yolunda giden bir ilişkim var."

Evliliği düşünüyor

Tuğba Yurt, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise " Her iki taraf da bunu istediğinde, hedeflerini gerçekleştirdiğinde, doğru bir zamanda neden olmasın. Bende tabi ki düşünürüm." şeklinde cevap verdi.

Aşk güzel bir duygu

Aşkın geçici bir heves olmadığını düşünen ünlü şarkıcı, "Sizce aşk geçici bir heves midir? Bir insana karşı ömür boyu aynı hisleri beslemek mümkün müdür? Sizden aşkın tarifini dinleyelim...?" sorusuna, "Geçici bir heves olduğunu düşünmüyorum. Heves olduğunu düşündüğünüz yerdeyseniz orada zaten gerçek bir aşk aramak bence pek mümkün değil. Ömür boyu birbirine aşkla bakabilen insanlar tanıyorum. Evet bu günümüzde pek mümkün olmasa da başarabilen insanlar var. Her ne kadar aşk dengesiz bir ruh hali olsa da doğru kişiyle bir araya geldiğinizde tarif edilemez güzellikte bir duygu olduğunu düşünüyorum."dedi. 

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SnobmagazinSnob Magazin Dergisi
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