Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor

Son dönemde yaptığı diziler ve filmler bir türlü tutmayan, son rol aldığı Fatih dizisi yayından kaldırılan Mehmet Akif Alakurt'un Türk Bayrağı'na yönelik hakaret dolu sözü vatandaşların tepkisine neden oldu..

Rol aldığı dizilerde yapımcılarına zarar ettiren Mehmet Akif Alakurt sektörün 'Batakçı' tiplerinden biri olarak tanınıyor.



Sosyal medyada Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diye hakaret eden Alakurt'un rol aldığı film ve dizilerin çöpe gittiğini hatırlatan vatandaşlar "Türk milletinin manevi değerlerine hakaret eden bu kişiyi ekranlara çıkaranlar, adam yerine koyanlar utansın" diyerek duygularını dile getirdi.

EN ÇİRKİN GÜNDEM MADDESİ OLDU

Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi.

Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.