Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102837
ALTIN
258.345
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0231
EURO
6.2683

Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor

TV'de yayınlanan Adanalı dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Akif Alakurt'un Türk Bayrağı hakkındaki sözleri hakkında soruşturma açıldı..

Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor

TV'de yayınlanan Adanalı dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Akif Alakurt'un Türk Bayrağı hakkındaki sözleri hakkında soruşturma açıldı..

26 Temmuz 2019 Cuma 21:18
Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor

Türk Bayrağı'na hakaret eden oyuncuya tepkiler dinmiyor

Son dönemde yaptığı diziler ve filmler bir türlü tutmayan, son rol aldığı Fatih dizisi yayından kaldırılan Mehmet Akif Alakurt'un Türk Bayrağı'na yönelik hakaret dolu sözü vatandaşların tepkisine neden oldu..

Rol aldığı dizilerde yapımcılarına zarar ettiren Mehmet Akif Alakurt sektörün 'Batakçı' tiplerinden biri olarak tanınıyor. 


Sosyal medyada Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diye hakaret eden Alakurt'un rol aldığı film ve dizilerin çöpe gittiğini hatırlatan vatandaşlar "Türk milletinin manevi değerlerine hakaret eden bu kişiyi ekranlara çıkaranlar, adam yerine koyanlar utansın" diyerek duygularını dile getirdi.

EN ÇİRKİN GÜNDEM MADDESİ OLDU

Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi.

Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif AlakurtSon DakikaSon Dakika HaberlerSon Dakika Magazin HaberleriFatih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağla Şikel kusursuz fiziği ile dikkatleri çekti
Çağla Şikel kusursuz fiziği ile dikkatleri çekti
Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı
Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı
BKM Mutfak'ın oyuncusu para vermeyen sevgilisine dayak atmış
BKM Mutfak'ın oyuncusu para vermeyen sevgilisine dayak atmış
Nusret, etin içine tek taş yüzük koydu ortalık karıştı
Nusret, etin içine tek taş yüzük koydu ortalık karıştı
İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı
İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı
‘Yorgunum" diyen sevgilisini bıçakladı
‘Yorgunum" diyen sevgilisini bıçakladı
Pucca'nın Escobar isyanı | 7 yıl hapis cezasına göz yaşı döktü
Pucca'nın Escobar isyanı | 7 yıl hapis cezasına göz yaşı döktü
Bikinisiyle gençlere taş çıkarttı
Bikinisiyle gençlere taş çıkarttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort