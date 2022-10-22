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Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor

Yılbaşı gecesi organizasyon hazırlıkları erken başladı. Poll Production by Polat Yağcı, Türkiye'ninin en büyük yeni yıl kutlamaya hazırlanıyor.

22 Ekim 2022 Cumartesi 22:58
Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor

Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor



Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu unutulmaz ve tarihi bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.  İbrahim Tatlıses’in tüm dünyada yankı uyandıran efsane programı, 31 Aralık gecesi sahneye taşınıyor. Belarus’ta Double Tree By Hilton’da gerçekleşecek olan İbo Show yılbaşı gecesi tüm yıldızları ilk kez bir araya getirecek.

BELARUS’TA YILDIZLAR GEÇİDİ

Müzik, eğlence ve sürprizlerin bir arada olacağı bu özel İbo Show gecesinde; Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel, Çelik, Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi konuk olarak şarkılarıyla Double Tree by Hilton’da müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

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