Ukraynalı ünlü grup ARTBAT İstanbul'da konser verecek



Ukrayna’nın küresel elektronik müzik sahnesine kazandırdığı ARTBAT, 20 Eylül 2024’de Küçük Çiftlik Park'a geliyor. 2015 yılından bu yana grafiğini istikrarlı ve hızlı şekilde yukarıya taşıyan ve Türkiye’den hatırı sayılır ölçüde dinleyici kitlesine sahip başarılı ikilinin eşsiz sahne ve ışık gösterileri eşliğinde vereceği konserin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da.

Tarzlarıyla günümüz techno müziğine yeni bir soluk getiren Ukraynalı ikili ARTBAT, Epifoni organizasyonu ile 20 Eylül 2024’te KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Eşsiz sahne ve ışık gösterilerinin eşlik edeceği müthiş sahne şovunun biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Ukrayna kökenli elektronik müzik grubu, Türkiye’de de hatırı sayılır ölçüde dinleyici kitlesine sahip. İkili, çeşitli müzik tarzlarını birleştirerek kendilerine özgü bir ses oluşturdu ve 2010'larda techno ve house müzik sahnesinde öne çıktı. 'Age of Love' gibi liste başı hitleri ve David Guetta ve Idris Elba gibi sanatçılarla yaptıkları işbirlikleri, sektörün güçlü isimleri olarak konumlarını sağlamlaştırdı.

Emporio Armani ve Grand Seiko gibi markaların moda kampanyalarında yer aldı

Aranılan DJ'ler olarak Tomorrowland ve EDC gibi prestijli festivallerde kalabalıkları büyülerken, upperground etiketleri elektronik müzik sahnesinde vizyoner sanatçıları destekleyerek hızla öne çıktı.

ARTBAT'in müziği, Emporio Armani ve Grand Seiko gibi markaların moda kampanyalarında ve TikTok ve Roblox gibi platformlarda yer alarak diğer alanların da ötesine geçti. Müzikleri dünya çapında milyonlarca hayran tarafından beğenilen ARTBAT'in yeraltından küresel yıldızlığa yükselişi, dünya çapındaki elektronik müzik meraklılarının kalplerinde silinmez bir iz bıraktı.