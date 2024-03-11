Ukraynalı ünlü grup ARTBAT İstanbul'da konser verecek
Ukrayna’nın küresel elektronik müzik sahnesine kazandırdığı ARTBAT, 20 Eylül 2024’de Küçük Çiftlik Park'a geliyor. 2015 yılından bu yana grafiğini istikrarlı ve hızlı şekilde yukarıya taşıyan ve Türkiye’den hatırı sayılır ölçüde dinleyici kitlesine sahip başarılı ikilinin eşsiz sahne ve ışık gösterileri eşliğinde vereceği konserin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da.
Tarzlarıyla günümüz techno müziğine yeni bir soluk getiren Ukraynalı ikili ARTBAT, Epifoni organizasyonu ile 20 Eylül 2024’te KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Eşsiz sahne ve ışık gösterilerinin eşlik edeceği müthiş sahne şovunun biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı.
Emporio Armani ve Grand Seiko gibi markaların moda kampanyalarında yer aldı
Aranılan DJ'ler olarak Tomorrowland ve EDC gibi prestijli festivallerde kalabalıkları büyülerken, upperground etiketleri elektronik müzik sahnesinde vizyoner sanatçıları destekleyerek hızla öne çıktı.
ARTBAT'in müziği, Emporio Armani ve Grand Seiko gibi markaların moda kampanyalarında ve TikTok ve Roblox gibi platformlarda yer alarak diğer alanların da ötesine geçti. Müzikleri dünya çapında milyonlarca hayran tarafından beğenilen ARTBAT'in yeraltından küresel yıldızlığa yükselişi, dünya çapındaki elektronik müzik meraklılarının kalplerinde silinmez bir iz bıraktı.