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Ünlü isimler videolu mesajlarla para kazanıyor

Aralarında Alişan, Doğuş, Yonca Evcimik, Ebru Şallı, Tamer Karadağlı ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin bulunduğu magazin dünyasının renkli simaları  kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı. 

27 Ocak 2023 Cuma 20:18
Ünlü isimler videolu mesajlarla para kazanıyor

Ünlü isimler videolu mesajlarla para kazanıyor



Kimi şarkıcı, kimi sunucu, kimisi dizi film oyuncusu, aralarında eski futbolcular da var. Bugünlerde ortak yönleri ise cebinde bin TL ve üstü para olan herkese kısa süreli özel videolar yollayarak para kazanıyor. Oyuncudan şarkıcıya birçok ismin yer aldığı platformda, iddiaya göre video başına 5 bin TL kazanan Mehmet Ali Erbil, birinci sırada yer alırken onu 2,900 TL ile Serdar Ortaç takip ediyor.

'Dijitalleşme' yeni iş kapılarını beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. 

İDDİA: LİSTENİN BAŞINDA MEHMET ALİ ERBİL VAR

Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti. 

İddiaya göre; platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor.

Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.

Listenin devamı ise şu şekilde...

Alişan: 2 bin 500 TL

Ferhat Göçer: 2 bin TL

Arda Güler: 2 bin TL

Doğuş: 2 bin TL

Serdar Aziz: 2 bin TL

Yonca Evcimik 1.250 TL,

Ebru Şallı: 1.000 TL

Erdal Özyağcılar 1.000 TL

Tamer Karadağlı: 1.000 TL

Nuri Alço: 850 TL

Kibariye: 750 TL

Tanju Çolak: 600 TL

Mustafa Topaloğlu: 500 TL

Rüştü Reçber: 450 TL

Faruk K: 300 TL

Anahtar Kelimeler:
DoğuşYonca EvcimikAlişanşafak SezerFerhat Göçer
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