Ünlü isimler videolu mesajlarla para kazanıyor
Kimi şarkıcı, kimi sunucu, kimisi dizi film oyuncusu, aralarında eski futbolcular da var. Bugünlerde ortak yönleri ise cebinde bin TL ve üstü para olan herkese kısa süreli özel videolar yollayarak para kazanıyor. Oyuncudan şarkıcıya birçok ismin yer aldığı platformda, iddiaya göre video başına 5 bin TL kazanan Mehmet Ali Erbil, birinci sırada yer alırken onu 2,900 TL ile Serdar Ortaç takip ediyor.
'Dijitalleşme' yeni iş kapılarını beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi.
İDDİA: LİSTENİN BAŞINDA MEHMET ALİ ERBİL VAR
Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti.
İddiaya göre; platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor.
Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.
Listenin devamı ise şu şekilde...
Alişan: 2 bin 500 TL
Ferhat Göçer: 2 bin TL
Arda Güler: 2 bin TL
Doğuş: 2 bin TL
Yonca Evcimik 1.250 TL,
Ebru Şallı: 1.000 TL
Erdal Özyağcılar 1.000 TL
Tamer Karadağlı: 1.000 TL
Nuri Alço: 850 TL
Kibariye: 750 TL
Tanju Çolak: 600 TL
Mustafa Topaloğlu: 500 TL
Rüştü Reçber: 450 TL
Faruk K: 300 TL