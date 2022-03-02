Ünlü isimlerden Bakü çıkarması
Türkiye'deki 3 şubesinin ardından 4. şubesini Azerbaycan'a açan Umut Balpetek'i bu özel gününde sanat camiasından İzzet Yıldızhan ve Berkay yalnız bırakmadı.
Açılış sonrası Bakü'nün tarihi yerlerini gezen Yıldızhan, Türk şehitliğini ziyaret ederek dua etmeyi de ihmal etmedi. Usta sanatçı, ''Şehitlerimizin memleketlerine bakıyorum da aynı Çanakkale gibi yine yan yana uyuyor şehitlerimiz. Muş, Tokat, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, İzmir ve daha nice şehir. Allah mekanlarını cennet eylesin bir kez daha.'' dedi.